Gaeta.it - MotoGP: il Gran Premio di Malesia è il campo di battaglia per il titolo piloti

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter Ildirappresenta un momento cruciale del campionato, con l’attenzione rivolta al duello tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Oggi, domenica 3 novembre, si svolgerà la diciannovesima edizione di questa emozionante competizione, in cui Bagnaia dovrà affrontare la sfida di ridurre il gap di 17 punti che lo separa dal leader Martin. La vittoria in Thailandia ha risvegliato speranze per il pilota italiano, ma i suoi avversari non gli daranno certo tregua. Dettagli e tempistiche delIldiavrà luogo oggi, con il semaforo verde che si accenderà alle 8:00 ora italiana. La gara si svolgerà sul Circuito Internazionale di Sepang, noto per il suo tracciato tecnico e le condizioni climatiche spesso insidiose. È una pista che ha visto numerosi colpi di scena e prestazioni memorabili nel corso degli anni.