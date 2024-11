Lanazione.it - Blue tongue, un caso nel Cuoio. Le preoccupazioni degli allevatori

San Miniato (Pisa), 3 novembre 2024 – Laè una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori. Malattia che ha già causato gravi danni in diversi allevamenti europei. In Italia sono stati rilevati diversi focolai, con impatti significativi non solo per le aziende colpite, ma per l’intera filiera agricola e zootecnica. Un, ora sotto osservazione, è nel Comprensorio del. Lo conferma Diego Stiaccini, presidente dell’assembleadi Pisa: “In provincia sono state rilevate in questi mesi alcune positività – dice –. Ma evitiamo allarmismi: non ci sono problemi per i consumatori di carne. Inoltre dobbiamo considerare che abbiamo un sistema sanitario d’eccellenza per quanto riguarda la prevenzione”.