Anteprima24.it - Scuola e sicurezza, Petrillo (San Giorgio Futura): “Azione arrogante dell’amministrazione”

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Giovannaconsigliere comunale San. Continua l’dell’amministrdella “rinascita” e fa riflettere che la trasparenza amministrativa viene meno anche quando si parla di scuole e. Sono trascorsi oltre 40 giorni da quando ho richiesto di visionare i certificati di prevenzione incendi e di agibilità relativo all’immobile adibito asito in via Manzoni frequentato da bambini dellamaterna e primaria. Confidavo sul fatto che l’amministrguidata dal Sindaco Ricci, prima del trasferimento, avesse provveduto agli interventi obbligatori per garantire le dovute condizioni diantincendio dell’immobile e acquisire le obbligatorie certificazioni.