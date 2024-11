Mister Movie abbiamo potuto scrivere questa notizia. AMC ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di Mayfair Witches, la serie che porta sullo schermo la trilogia soprannaturale Lives of the Mayfair Witches di Anne Rice. Dopo oltre un anno dalla conclusione della prima stagione, la serie tornerà il 5 gennaio 2025 su AMC e AMC+ con nuovi episodi e un’intensificazione delle vicende oscure della famiglia Mayfair. Oscure Presenze e Nuove Minacce nel trailer della Stagione 2 Il trailer offre un’anteprima delle conseguenze dell’ultimo atto della prima stagione: la nascita del demone Lasher, evocato da Rowan Mayfair, interpretata da Alexandra Daddario. Da questo evento tragico, Lasher inizia a perseguitare le donne della famiglia, spingendo Rowan in un viaggio pieno di pericoli e dilemmi. Mistermovie.it - Mister Movie | Il trailer di Mayfair Witches 2 anticipa il ritorno del dramma soprannaturale su AMC Leggi tutto su Mistermovie.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Mistermovie.it: Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. AMC ha rilasciato ilufficiale della seconda stagione di, la serie che porta sullo schermo la trilogiaLives of thedi Anne Rice. Dopo oltre un anno dalla conclusione della prima stagione, la serie tornerà il 5 gennaio 2025 su AMC e AMC+ con nuovi episodi e un’intensificazione delle vicende oscure della famiglia. Oscure Presenze e Nuove Minacce neldella Stagione 2 Iloffre un’anteprima delle conseguenze dell’ultimo atto della prima stagione: la nascita del demone Lasher, evocato da Rowan, interpretata da Alexandra Daddario. Da questo evento tragico, Lasher inizia a perseguitare le donne della famiglia, spingendo Rowan in un viaggio pieno di pericoli e dilemmi.

Mayfair Witches: Alexandra Daddario ha una missione nel trailer ufficiale della seconda stagione

AMC augura un felice Halloween pubblicando il trailer ufficiale della seconda stagione di Mayfair Witches, la serie basata sul ciclo delle Streghe Mayfair dell'acclamata scrittrice Anne Rice e con ...

