Lettera43.it - L’anti-gender Frassinetti sa che Brasillach era gay?

Leggi tutto su Lettera43.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) «Era solo un post calcistico». Sarà, ma citare sui social lo scrittore e collaborazionista francese Robert(suo il detto «fascismo immenso e rosso») sotto un post in cui si ricorda il derby vinto dal Milan nel 1984 – tra l’altro il 28 ottobre, e cioè l‘anniversario della marcia su Roma – come ha fatto la sottosegretaria all’Istruzione di Fratelli d’Italia Paolaè stato più di uno scivolone. Icona della destra radicale, martire (e) Il richiamo ada parte della storica esponente missina però non deve certo stupire: fucilato nel febbraio 1945 a Parigi dopo che una speciale Corte di giustizia lo aveva giudicato colpevole di “intelligenza col nemico”, cioè con gli occupanti nazisti, l’intellettuale francese è venerato ancora oggi dalla destra radicale di mezzo mondo come icona e martire. E Paola, si sa, a quella destra appartiene.