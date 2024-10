Quotidiano.net - L’accusa della scienziata: “Troppa cementicazione. Così la natura si scatena”

Leggi tutto 📰 Quotidiano.net

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ottobre 2024 – Ce la farà la piana di Valencia a tornare quella di prima? E quanto tempo ci vorrà? “Per far sì che quel territorio rinasca, come prima cosa è necessaria la volontà politica”. La dottoressa Cristina Di Salvo è una idrogeologa, ricercatrice presso l’Istituto di Geologia ambientale e Geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche e impegnata in prima fila nello studio del territorio e del suo impatto con le acque. Con lei affrontiamo il dopotragedia nella penisola iberica e non solo, anche la situazione italiana.