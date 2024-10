Neonata morta a Piove di Sacco, night sequestrato, i vicini: “Si vedeva chiaramente che era incinta” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Era evidente da lontano fosse incita, era magra e si vedeva prima la pancia e poi lei" hanno raccontato i vicini della 29enne ora accusata di infanticidio dopo aver partorito nei locali di un nightclub di Piove di Sacco. Un racconto che smentisce la versione della ragazza che sostiene di non aver saputo di essere incinta. Fanpage.it - Neonata morta a Piove di Sacco, night sequestrato, i vicini: “Si vedeva chiaramente che era incinta” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Era evidente da lontano fosse incita, era magra e siprima la pancia e poi lei" hanno raccontato idella 29enne ora accusata di infanticidio dopo aver partorito nei locali di unclub didi. Un racconto che smentisce la versione della ragazza che sostiene di non aver saputo di essere incinta.

Una drammatica vicenda ha scosso la comunità di Piove di Sacco, in provincia di Padova, dove una neonata è stata trovata senza vita nel bagno di un appartamento. La piccola, secondo le prime ricostruz ...

AGI - La neonata trovata morta martedì 29 ottobre nel night club 'Serale' a Piove di sacco, nel Padovano, è morta annegata nel wc, con la testa all'ingiù. E' l'agghiacciante ricostruzione della ...

La neonata era nel water, con l’acqua che traboccava. L’hanno trovata così i medici del Suem, arrivati ieri mattina alle 4.30 in un appartamento al primo piano di uno stabile ...