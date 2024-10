Inter niente turn over ad Empoli | Lautaro bomber da trasferta Thuram decisivo ovunque

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non è il momento del. Non esagerato, almeno. Non ora, non ad, dove l’è chiamata a ritrovare l’appuntamento con i tre punti dopo il rocambolesco 4-4 di San Siro che ha aperto qualche crepa nella solidità dei campioni d’Italia in carica. Contro la Juventus i primi tre giocatori in campo per passaggi riusciti sulla trequarti di campo vestono la maglia bianconera (Cambiaso, Conceicao, Locatelli), mentre nella top 5 di palloni giocati in totale sono quattro gli juventini in compagnia del solo De Vrij. I numeri parlano chiaro: nella scorsa stagione l’subì solamente 22 gol in tutto il campionato, mentre quest’anno è già a 13. L’altro dato è quello legato alle reti subite nel finale, visto che sei gol sono arrivati dall’80’ in poi.