Dal Cdm fondi per l’emergenza maltempo | ecco tutti i comuni lombardi toscani ed emiliani sostenuti

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato "la dichiarazione dello stato di emergenza, per la durata di dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 9 giugno al 13 luglio 2024 nel territorio delle province di Bergamo e di Brescia. Il Cdm e lo stato di emergenza per il maltempo Per i primi interventi sono stati stanziati euro 4.700.000; la dichiarazione dello stato di emergenza, per la durata di dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Per i primi interventi urgenti sono stati stanziati euro 15.000.

Il Cdm: "15 milioni per i primi interventi". Lepore: "Ringrazio il governo"

La Regione ne aveva chiesti cinquanta. La ministra Bernini: "L'Esecutivo fa la propria parte". Altre risorse per i danni di settembre ...

Maltempo: Governo firma stato emergenza per Toscana

La Delibera del Cdm riguarda anche la Lombardia. Per 1 anno, stanziati 13 milioni per interventi. In Toscana l'emergenza riguarda i comuni di Marradi , Pa ...

Emergenza maltempo, il Cdm stanzia 20 milioni per l'Emilia Romagna e 4 per le Marche

Salvini: "In Emilia Romagna di soldi ne sono stati mandati" Intanto, sulla polemica governo-opposizione sui fondi ... di emergenza, che durerà 12 mesi per entrambe le Regioni, il Cdm ha stanziato ...

Siamo in emergenza climatica ma la destra nega. In Emilia Romagna partiamo dalla riforestazione!

"Le tecnologie ci sono: non c’è niente da inventare". L'intervento di Silvia Zamboni, vicepresidente dell’Assemblea legislativa Emilia-Romagna ...