Sport.quotidiano.net - Avvio horror come nel ’97. Frati: "Ci contestavano, così ne siamo usciti fuori"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Le cinque sconfitte consecutive, un solo punto in sette partite e otto punti nelle prime undici giornate del campionato di Serie C, costituiscono il peggior ruolino di marcia dell’Ascoli nella sua storia ultracentenaria. L’Ascoli di Massimo Pulcinelli e del direttore sportivo Emanuele Righi passerà alla storiail peggiore di sempre e verrà ricordatoil meno competitivo di tutti. Un record di cui certo non si può andar fieri ma rimane comunque un record. L’altro record negativo lo ha scritto l’allenatore Mimmo Di Carlo capace di non fare neanche un punto nelle sue prime quattro giornate sulla panchina bianconera. Mister Delio Rossi considerato fino a domenica il tecnico dal peggior rendimento di sempre almeno un punto in quattro gare lo aveva conquistato.