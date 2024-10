Marco Bucci, da manager a sindaco di Genova. Chi è il candidato del centrodestra per il dopo Toti (Di lunedì 28 ottobre 2024) Genova, 28 ottobre 2024 – Lo scandalo che ha travolto l’ex governatore Toti, accusato di corruzione, e riportato la Liguria alle urne, trova in Marco Bucci, 64 anni, attuale sindaco di Genova, un inatteso e credibile protagonista, scelto dalla coalizione di centro-destra per competere con Andrea Orlando, candidato dal centro-sinistra. Oltre 1,3 milioni di liguri dovranno esprimere la propria preferenza, e Bucci per convincerli potrà puntare sui due mandati da sindaco di Genova, e su una leadership che nemmeno la malattia che l’ha colpito è riuscita a scalfire. Marco Bucci candidato presidente della regione Liguria per il centro destra ha votato questa mattina accompagnato dalla moglie. Genova, 27 ottobre 2024. Quotidiano.net - Marco Bucci, da manager a sindaco di Genova. Chi è il candidato del centrodestra per il dopo Toti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – Lo scandalo che ha travolto l’ex governatore, accusato di corruzione, e riportato la Liguria alle urne, trova in, 64 anni, attualedi, un inatteso e credibile protagonista, scelto dalla coalizione di centro-destra per competere con Andrea Orlando,dal centro-sinistra. Oltre 1,3 milioni di liguri dovranno esprimere la propria preferenza, eper convincerli potrà puntare sui due mandati dadi, e su una leadership che nemmeno la malattia che l’ha colpito è riuscita a scalfire.presidente della regione Liguria per il centro destra ha votato questa mattina accompagnato dalla moglie., 27 ottobre 2024.

Marco Bucci, da manager a sindaco di Genova. Chi è il candidato del centrodestra per il dopo Toti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ha ascoltato gli interventi seduto in prima fila, in silenzio, lontano dai riflettori. Soddisfatto per lo straordinario sostegno ricevuto da tutto il centrodestra, pancia a terra città per città, ma senza trionfalismi come si addice a un uomo del ... (Secoloditalia.it)

Prende forma il Parco urbano del rione Marconi, uno spazio tolto al degrado e ridisegnato per le famiglie e gli sportivi con una palestra all’aperto, un parco giochi attrezzato, un campo polivalente rimesso a nuovo ed una fontana artistica. Il ... (Reggiotoday.it)

Dalla ricostruzione del Ponte Morandi alla corsa per le elezioni regionali, accettata dopo un iniziale rifiuto. È appoggiato da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega Nord, Udc e Alternativa Popolare e ... (quotidiano.net)

Marco Bucci, candidato per la Presidenza di Regione Liguria. La scheda completa: chi è, partito, carriera ... (msn.com)

Marco Bucci , 64 anni, è il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Liguria. Attualmente sindaco di Genova , Bucci sfiderà alle urne l'ex ministro Andrea Orlando del Partito Democratico ... (informazione.it)