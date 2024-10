Ilfattoquotidiano.it - Israele-Hamas, si tratta per 2 giorni di tregua e scambio di ostaggi. Hamas: “Pronti al sì”. Fonti di Tel Aviv: “Ma niente cessate il fuoco a Gaza”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Sul tavolo, a Doha, ci sono un mini-accordo per ripristinare la fiducia tra le parti e l’intesa in più fasi promossa dal Qatar e dagli Stati Uniti per procedere nel cammino verso ilil. Attorno a esso sono seduti il capo del Mossad, David Barnea, il numero uno della Cia, Bill Burns, e il premier qatarino Mohammed bin Abdulrahman Al Thani che ospita i colloqui. Il mini-accordo in questione è quello promosso dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, che ha proposto unadi duee unolimitato di. La proposta avanzata ieri prevede lodi 4israeliani detenuti acon prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane, e dovrebbe essere seguita da ulteriori negoziati entro 10, ha affermato Sisi in una conferenza stampa al Cairo.