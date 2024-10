Caduti in Val Masino, ricordo sulle pendici della Grigna (Di domenica 27 ottobre 2024) Luca Piani aveva 32 anni, abitava a Valfurva ed era papà di un bimbo di 3 anni. Alessandro Pozzi di anni ne aveva 25 e anche lui era di Valfurva. Simone Giacomelli con i suoi 22 anni era il più giovane ed era residente a Bormio. Sono i tre militare del Sagf, il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Sondrio che lo scorso 29 maggio sono morti in Val Masimo, durante un’esercitazione. Erano in cordata insieme, si stavano arrampicando al Precipizio degli Asteroidi e sono precipitati nel vuoto. La montagna era il loro lavoro e loro passione. Anche e soprattutto a loro è dedicata la targa agli "angeli custodi delle nostre montagne" svelata nei giorni scorsi alle pendici della Grigna, al Pialeral, località di Pasturo. Ilgiorno.it - Caduti in Val Masino, ricordo sulle pendici della Grigna Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Luca Piani aveva 32 anni, abitava a Valfurva ed era papà di un bimbo di 3 anni. Alessandro Pozzi di anni ne aveva 25 e anche lui era di Valfurva. Simone Giacomelli con i suoi 22 anni era il più giovane ed era residente a Bormio. Sono i tre militare del Sagf, il Soccorso alpinoGuardia di finanza di Sondrio che lo scorso 29 maggio sono morti in Val Masimo, durante un’esercitazione. Erano in cordata insieme, si stavano arrampicando al Precipizio degli Asteroidi e sono precipitati nel vuoto. La montagna era il loro lavoro e loro passione. Anche e soprattutto a loro è dedicata la targa agli "angeli custodi delle nostre montagne" svelata nei giorni scorsi alle, al Pialeral, località di Pasturo.

