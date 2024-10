Bollicinevip.com - Party Ciak al Festival Internazionale del Cinema di Roma

Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com

(Di sabato 26 ottobre 2024)aldeldiIl megadi “” alla Rinascente di via Tritone La scorsa notte, la meravigliosa Rinascente di via Tritone ha ospitato un evento straordinario: il megadel mensile “”, in occasione del prestigiosodeldi. Lo store, di solito animato da acquirenti, si è trasformato in un palcoscenico luminoso, dove, arte e business hanno creato un’atmosfera elettrizzante, proseguendo fino a notte fonda. Una serata di eleganza trae business In mezzo al glamour, un tavolo in particolare ha attirato sguardi e curiosità: qui sedeva un’élite di imprenditori, impegnati in conversazioni animate tra brindisi e risate.