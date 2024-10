Mistermovie.it - Mister Movie | The Housemaid: Sydney Sweeney e Amanda Seyfried Protagoniste nel Thriller Psicologico di Freida McFadden

Il best-seller di Freida McFadden, The Housemaid, approda al cinema in un adattamento che promette di coinvolgere il pubblico con un cast stellare e una trama avvincente. Sydney Sweeney, nota per la serie Euphoria, e Amanda Seyfried, attrice candidata all'Oscar, guideranno il cast di questa produzione Lionsgate, a cui si unisce anche Brandon Sklenar (1923) nel ruolo del marito di Nina, interpretata da Seyfried. La Trama e i Personaggi del Thriller Il film seguirà le vicende di Millie, una giovane donna che trova lavoro come domestica presso la ricca famiglia Winchester, sperando di poter finalmente dare una svolta alla sua vita. Interpretata da Sweeney, Millie scopre però che la casa e i suoi proprietari, Nina e Andrew Winchester, nascondono segreti inquietanti.