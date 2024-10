Gaeta.it - Festa della vela: il Campionato Invernale Interlaghi-Trofeo Neomarine compie 50 anni nel Golfo di Lecco

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilsi appresta a celebrare un traguardo importante: la sua cinquantesima edizione. Questo evento, che rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di, si svolgerà nel suggestivodi, dal 1 al 10 novembre. Organizzato dalla Società Canottieri, il torneo si distingue non solo per la sua longevità , ma anche per l’importanzakermesse che attira equipaggi da tutta Italia e dall’estero, ponendo ildial centro dell’attenzione velica nazionale. La coppa dei Bravi: eccellenza e solidarietà L’aperturamanizione darà il via alla “Coppa dei Bravi” nei giorni 1 e 2 novembre. Si tratta di una regata match-race in stile Coppa America, dove otto timonieri si sfideranno in emozionanti duelli a bordo di imbarcazioniclasse RS21.