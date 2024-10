Oasport.it - Golf, un sorprendente Echavarria balza al comando del The Zozo Championship

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Iisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia in uno degli ultimi appuntamenti di questo intenso 2024. Si è infatti concluso il secondo round del The(montepremi 8.5 milioni di dollari) con uncambio della guardia in vetta alla leaderboard. Grazie ad un solido round da -6 il colombiano Nicosi porta in testa con lo score complessivo di -12 (128 colpi). Per il sudamericano due lunghezze di margine sugli americani Taylor Moore e Justin Thomas (foto), seguiti ad un colpo di distanza dal connazionale Eric Cole, dall’irlandese Seamus Power, e dal cinese di Taipei C.T. Pan. -8 e settima posizione per gli statunitensi Rickie Fowler e Max Greyserman. Chiudono infine la top ten con il punteggio di -7 al nono posto il venezuelano Jhonattan Vegas, il cinese di Taipei Kevin Yu, l’americano Andrew Novak ed il nipponico Taisei Shimizu.