Sonam Kapoor è il nuovo volto di Dior: una collaborazione tra eleganza e cultura (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dior, una delle maison di lusso più iconiche al mondo, ha annunciato Sonam Kapoor, celebre attrice e produttrice indiana, come sua nuova global ambassador. Questo sodalizio sottolinea non solo l'eleganza e la versatilità di Kapoor, ma anche il forte legame culturale che unisce Dior all'India, un rapporto che risale agli albori della casa di moda francese. Sonam Kapoor è la nuova global ambassador di Dior Sonam Kapoor, da sempre sinonimo di audacia e raffinatezza, incarna alla perfezione i valori che Dior celebra da decenni. La sua associazione con la maison, sotto la guida creativa di Maria Grazia Chiuri, rappresenta un passo ulteriore nella continua evoluzione della femminilità moderna e della creatività nel mondo della moda.

