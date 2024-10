Salute per tutti. Il 26 e 27 ottobre l’evento in piazza del Plebiscito (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il 26 e 27 ottobre piazza del Plebiscito si trasformerà in un grande spazio dedicato alla Salute e al benessere con la terza edizione di ‘Salute per tutti’ Un’iniziativa di prevenzione ed informazione medica organizzata dal Comune di Napoli che gode del patrocinio della Regione Campania e dell’Università Federico II. l’evento, aperto a tutti e totalmente L'articolo Salute per tutti. Il 26 e 27 ottobre l’evento in piazza del Plebiscito proviene da Espresso napoletano. .com - Salute per tutti. Il 26 e 27 ottobre l’evento in piazza del Plebiscito Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il 26 e 27delsi trasformerà in un grande spazio dedicato allae al benessere con la terza edizione di ‘per’ Un’iniziativa di prevenzione ed informazione medica organizzata dal Comune di Napoli che gode del patrocinio della Regione Campania e dell’Università Federico II., aperto ae totalmente L'articoloper. Il 26 e 27indelproviene da Espresso napoletano.

Napoli ospita ‘Salute per tutti’ : eventi gratuiti di prevenzione e benessere il 26 e 27 ottobre - L’accesso ai servizi sanitari è un diritto fondamentale e l’iniziativa si propone di superare le barriere che impediscono a molti cittadini, in particolare agli anziani e alle comunità straniere, di usufruire delle cure necessarie. L’iniziativa offre un’occasione unica per sensibilizzare la popolazione su queste problematiche e incoraggiare un maggiore coinvolgimento individuale nella gestione della propria salute. (Gaeta.it)

