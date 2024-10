Il ragazzo dai pantaloni rosa, la mamma contro il bullismo: “Abbattiamo muro di silenzio e indifferenza” (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Mi fa inca**are quando mi dicono ‘poverina’. Ed è qui che c’è il fallimento del ruolo educativo. Io dico che il dolore può educare, mi accorgo che la mia resilienza è di ispirazione per i ragazzi delle scuole che incontro, pensano ‘se ce l’ha fatta lei a superare un momento difficile, posso farcela anche io'”. A dirlo all’Adnkronos è Teresa Manes, la mamma di Andrea Spezzacatena, che nel 2012 si è tolto la vita dopo aver subito atti di bullismo e cyberbullismo. La sua storia prende vita sul grande schermo ne ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’ – come il nome della pagina Facebook attraverso cui i bulli scrivevano insulti omofobi e minacce contro Andrea – presentato oggi ad Alice nella Città (sezione autonoma e parallela alla Festa del Cinema) e dal 7 novembre nelle sale con Eagle Pictures. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Mi fa inca**are quando mi dicono ‘poverina’. Ed è qui che c’è il fallimento del ruolo educativo. Io dico che il dolore può educare, mi accorgo che la mia resilienza è di ispirazione per i ragazzi delle scuole che in, pensano ‘se ce l’ha fatta lei a superare un momento difficile, posso farcela anche io'”. A dirlo all’Adnkronos è Teresa Manes, ladi Andrea Spezzacatena, che nel 2012 si è tolto la vita dopo aver subito atti die cyber. La sua storia prende vita sul grande schermo ne ‘Ildai’ – come il nome della pagina Facebook attraverso cui i bulli scrivevano insulti omofobi e minacceAndrea – presentato oggi ad Alice nella Città (sezione autonoma e parallela alla Festa del Cinema) e dal 7 novembre nelle sale con Eagle Pictures.

