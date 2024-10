Filippo Turetta domani in tribunale per il processo Cecchettin: verrà interrogato (Di giovedì 24 ottobre 2024) Venezia, 24 ottobre 2024 – Filippo Turetta parteciperà alla seconda udienza del processo per il femminicidio di Giulia Cecchettin: per la prima volta il 22enne sarà presente di fronte ai giudici pubblicamente. A darne l’annuncio è stato il suo avvocato. “Alla luce delle numerose richieste pervenute, il prof. Giovanni Caruso, difensore di Filippo Turetta – si legge in una nota all’Ansa – conferma che domani l'imputato sarà presente in udienza avanti la corte d'Assise e si sottoporrà all'interrogatorio”. Al termine dell’udienza di domani alla corte d’Assise di Venezia, il processo sarà già giunto alla sua metà. Sono infatti appena due gli altri appuntamenti in programma: il 28 ottobre, che come quello di domani sarà dedicato alle dichiarazioni di Turetta, e il 3 dicembre, per le possibile repliche e il verdetto. Ilrestodelcarlino.it - Filippo Turetta domani in tribunale per il processo Cecchettin: verrà interrogato Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Venezia, 24 ottobre 2024 –parteciperà alla seconda udienza delper il femminicidio di Giulia: per la prima volta il 22enne sarà presente di fronte ai giudici pubblicamente. A darne l’annuncio è stato il suo avvocato. “Alla luce delle numerose richieste pervenute, il prof. Giovanni Caruso, difensore di– si legge in una nota all’Ansa – conferma chel'imputato sarà presente in udienza avanti la corte d'Assise e si sottoporrà all'rio”. Al termine dell’udienza dialla corte d’Assise di Venezia, ilsarà già giunto alla sua metà. Sono infatti appena due gli altri appuntamenti in programma: il 28 ottobre, che come quello disarà dedicato alle dichiarazioni di, e il 3 dicembre, per le possibile repliche e il verdetto.

