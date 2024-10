Dyche offre un grande impulso all’Everton con il ritorno di Branthwaite

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) 2024-10-24 16:58:30 Ecco quanto riportato poco fa: L’allenatore dell’Everton Seanha fornito un aggiornamento sullo stato di forma di Jarradprima della prossima partita contro il Fulham., che ha avuto una stagione decisiva l’anno scorso e ha guadagnato la sua prima presenza in Inghilterra a giugno, ha attirato l’interesse del Manchester United durante l’estate ma è rimasto nel Merseyside. Nonostante due offerte da parte dello United, l’Everton le ha rifiutate, e il 22enne molto quotato ha fatto solo una presenza in questa stagione a causa di un infortunio. Dopo essersi ripreso inizialmente,ha giocato un ruolo fondamentale nella vittoria per 2-1 dell’Everton sul Crystal Palace a settembre. Tuttavia, non era disponibile per le partite successive contro Newcastle e Ipswich, ma sembra destinato a tornare finalmente.