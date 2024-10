Condannata l’Ausl Romagna: risarcirà medici del 118 senza stipendio per cinque mesi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ravenna, 24 ottobre 2024 – Il Tribunale civile di Ravenna ha condannato l’Ausl Romagna a risarcire sei medici del 118 lasciati senza stipendio per cinque mesi - da maggio a settembre del 2022 -; l’azienda dovrà pagare 4.500 a ciascun professionista - quattro operativi all’ospedale di Ravenna, due in quello di Rimini -, oltre alle spese legali e agli interessi. A rendere nota la decisione dei magistrati (la sentenza è di martedì) il sindacato Snami. La vicenda ebbe origine vista la carenza di medici al pronto soccorso degli ospedali dell’area romagnola. Una carenza a cui l’Ausl tentò di rimediare utilizzando i medici del 118. Sei di loro, però, scelsero di non aderire. “Anche perché si trattava di una adesione su base volontaria, non so una costrizione”, precisa Roberto Pieralli (Snami). Ilrestodelcarlino.it - Condannata l’Ausl Romagna: risarcirà medici del 118 senza stipendio per cinque mesi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ravenna, 24 ottobre 2024 – Il Tribunale civile di Ravenna ha condannatoa risarcire seidel 118 lasciatiper- da maggio a settembre del 2022 -; l’azienda dovrà pagare 4.500 a ciascun professionista - quattro operativi all’ospedale di Ravenna, due in quello di Rimini -, oltre alle spese legali e agli interessi. A rendere nota la decisione dei magistrati (la sentenza è di martedì) il sindacato Snami. La vicenda ebbe origine vista la carenza dial pronto soccorso degli ospedali dell’area romagnola. Una carenza a cuitentò di rimediare utilizzando idel 118. Sei di loro, però, scelsero di non aderire. “Anche perché si trattava di una adesione su base volontaria, non so una costrizione”, precisa Roberto Pieralli (Snami).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Medici del 118 senza stipendio : il tribunale condanna l’Ausl Romagna - La sentenza è di martedì. Carenza a cui l'Ausl avrebbe voluto mettere una pezza con i professionisti del 118; i sei ricorrenti (4 operativi all'ospedale di Ravenna, i restanti due in quello di Rimini) avevano rifiutato. Decisione non legittima, per il Tribunale civile. L'Ausl Romagna dovrà pagare 900 euro mensili per cinque mesi (da maggio a settembre 2022) a ciascun medico, per 4. (Ilrestodelcarlino.it)