Tpi.it - Turchia: il principale alleato nazionalista di Erdogan ha offerto un accordo al leader curdo Ocalan

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ildel Partito del movimento(Mhp), Devlet Bahceli,del presidente turco Recep Tayyip, haalfondatore del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk) Abdullah, detenuto da 25 anni per una condanna all’ergastolo in un carcere su un’isola a sud di Istanbul, la possibilità di essere rilasciato se annunciasse la fine dell’insurrezione contro Ankara. Il discorso pronunciato ieri, a sorpresa, da Bahceli in Parlamento è solo l’ultimo segnale di apertura nel conflitto tra lae la minoranza curda, con scontri che nell’ultimo quarto di secolo hanno coinvolto anche Siria, Iraq e Iran.