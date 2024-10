Metropolitanmagazine.it - Spano si dimette da capo di gabinetto del ministero della Cultura: cosa è successo

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Francescosidal ruolo dididel. Lo comunica il Mic. Francescoalla fine è stato costretto arsi. Un’altra volta e ancora una volta per vicende legate al suo orientamento sessuale. “Il contesto venutosi a creare, non privo di sgradevoli attacchi personali, non mi consente più di mantenere quella serenità di pensiero che è necessaria per svolgere questo ruolo così importante” è il cuorelettera di dimissioni dadi, inviate al ministro Giuli a poche settimane dal suo insediamento.Così Francesconella lettera di dimissioni dadiindirizzata al ministro, Alessandro Giuli. Ed è quindi “nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, pertanto, ritengo doveroso da parte mia fare un passo indietro.