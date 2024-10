Ilnapolista.it - Neres titolare col Lecce. Kvara può riposare prima del tour de force

Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D'Angelo: Neres sta bene e lo ha dimostrato anche a Empoli, con un paio di accelerazioni impressionanti e per una discesa palla al piede che ha fatto alzare in piedi tutto lo stadio e che è diventata già un reel da centinaia di migliaia di visualizzazioni social. In rampa di lancio David ha qualcosa di magico: frequenza di passo rapidissima col pallone incollato ai piedi, sterzate improvvise, ricerca costante del colpo a effetto. Un prestigiatore prestato al calcio che ha già fatto innamorare il popolo napoletano, da sempre molto vulnerabile di fronte a tanta bellezza. Sabato al Maradona arriva il Lecce e Conte potrebbe sorprendere tutti, lanciando il brasiliano nell'undici iniziale.