“Modello Cile e Argentina, le destre sanno solo tagliare”: parla il segretario della presidenza del Senato, Lorefice (M5S) (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ieri ricorreva il secondo anniversario del giuramento del governo Meloni. Pietro Lorefice, Senatore M5S e segretario della presidenza di Palazzo Madama, proviamo a fare un bilancio a dispetto delle slides celebrative diffuse da Palazzo Chigi. Partiamo dalla crescita. “Proprio nelle ore della penosa propaganda meloniana, affidata a un video e a una delirante brochure di 59 pagine, da Confindustria e Fondo monetario internazionale è arrivata una doccia gelata sul Governo: crescita 2024 rivista al ribasso tra il +0,7 e il +0,8%, numeri striminziti che ci riportano dritti dietro la media di crescita dell’Eurozona e ci confermano stabilmente dietro Francia e Spagna. L’Italia veniva da +8,9% nel 2021 e da un +4,7% del 2022, tanto per dire, frutto delle politiche del Governo Conte di risposta alla pandemia e rilancio del Paese. Lanotiziagiornale.it - “Modello Cile e Argentina, le destre sanno solo tagliare”: parla il segretario della presidenza del Senato, Lorefice (M5S) Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ieri ricorreva il secondo anniversario del giuramento del governo Meloni. Pietrore M5S edi Palazzo Madama, proviamo a fare un bilancio a dispetto delle slides celebrative diffuse da Palazzo Chigi. Partiamo dalla crescita. “Proprio nelle orepenosa propaganda meloniana, affidata a un video e a una delirante brochure di 59 pagine, da Confindustria e Fondo monetario internazionale è arrivata una doccia gelata sul Governo: crescita 2024 rivista al ribasso tra il +0,7 e il +0,8%, numeri striminziti che ci riportano dritti dietro la media di crescita dell’Eurozona e ci confermano stabilmente dietro Francia e Spagna. L’Italia veniva da +8,9% nel 2021 e da un +4,7% del 2022, tanto per dire, frutto delle politiche del Governo Conte di risposta alla pandemia e rilancio del Paese.

