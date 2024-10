L’architetto di Chorus Life: “Spazio urbano emozionante, con lo stare insieme come filo conduttore” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un progetto firmato e progettato nella sua totalità dalL’architetto Joseph Di Pasquale, sia come masterplan urbanistico che come singole architetture: Chorus Life Bergamo, avveniristico quartiere cittadino voluto dal cavalier Domenica Bosatelli, è pronto ad aprire i battenti il prossimo 21 novembre, chiudendo un cerchio e arrivando finalmente a completamento di un intervento di rigenerazione urbana unico nel suo genere per dimensioni e concezione, che è stato definito come a bassa densità edilizia, ma con un’alta densità relazionale. Nei primi anni di lavoro con L’architetto Di Pasquale nel definire le basi concettuali del progetto, il cavalier Bosatelli ha inteso unire in questa iniziativa la sua idea di socialità inclusiva, intergenerazionale e senza barriere di nessun tipo, con la sua concezione della tecnologia al servizio del benessere e del miglioramento della vita urbana. Bergamonews.it - L’architetto di Chorus Life: “Spazio urbano emozionante, con lo stare insieme come filo conduttore” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un progetto firmato e progettato nella sua totalità dalJoseph Di Pasquale, siamasterplan urbanistico chesingole architetture:Bergamo, avveniristico quartiere cittadino voluto dal cavalier Domenica Bosatelli, è pronto ad aprire i battenti il prossimo 21 novembre, chiudendo un cerchio e arrivando finalmente a completamento di un intervento di rigenerazione urbana unico nel suo genere per dimensioni e concezione, che è stato definitoa bassa densità edilizia, ma con un’alta densità relazionale. Nei primi anni di lavoro conDi Pasquale nel definire le basi concettuali del progetto, il cavalier Bosatelli ha inteso unire in questa iniziativa la sua idea di socialità inclusiva, intergenerazionale e senza barriere di nessun tipo, con la sua concezione della tecnologia al servizio del benessere e del miglioramento della vita urbana.

