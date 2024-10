La fortuna arriva a Villa San Giovanni, gioca sei euro al Lotto e ne vince quasi 130 mila (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ha scelto quattro numeri e ha puntato sei euro sulla ruota di Napoli, portandosi così a casa ben 129.750 euro. Il fortunato vincitore del Lotto ha giocato a Villa San Giovanni e i numeri scelti sono stati 6-7-9-12, nel concorso di martedì 22 ottobre, come riporta Agipronews. Gli stessi numeri Reggiotoday.it - La fortuna arriva a Villa San Giovanni, gioca sei euro al Lotto e ne vince quasi 130 mila Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ha scelto quattro numeri e ha puntato seisulla ruota di Napoli, portandosi così a casa ben 129.750. Ilto vincitore delhato aSane i numeri scelti sono stati 6-7-9-12, nel concorso di martedì 22 ottobre, come riporta Agipronews. Gli stessi numeri

Sequestrati a Villaricca due ristoranti legati a Francesco Ferrara per un valore di 600mila euro - Facebook WhatsApp Twitter A Villaricca, in provincia di Napoli, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno sequestrato due ristoranti riconducibili a Francesco Ferrara, un noto esponente del clan ... (Gaeta.it)

La nuova villa per le vacanze di Harry e Meghan costa circa 8 milioni di euro e si affaccia sul mare - proprio come la dimora della cugina Eugenia. Ma i residenti non sono contenti del loro arrivo - Per i Sussex deve essere un vero e proprio deja vu. Lo stesso era successo a Montecito, nel 2020, all’annuncio del loro trasferimento californiano post-Megxit. I residenti della zona si erano lamentati del fatto che, con l’arrivo di Harry e Meghan, ... (Iodonna.it)

Esclusiva : Arsenal - Newcastle e Aston Villa tra le pretendenti al trasferimento per un trequartista da 35 milioni di euro - Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Oscar Gloukh ha pretendenti per il trasferimento in Premier League (foto di Jasmin Walter/Getty Images) Si ritiene che Arsenal, Newcastle United e Aston Villa mostrino un forte interesse per il potenziale ... (Justcalcio.com)