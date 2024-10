Thesocialpost.it - Chiara Ferragni, la sospetta gravidanza e l’addio a Silvio Campara: “Lui è tornato dalla moglie”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)è davvero incinta? Il gossip sulla presuntadell’influencer e imprenditrice digitale si fa sempre più insistente. A scatenare la curiosità è stato il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato alcune foto in cui lasembrerebbe mostrare un leggero “pancino”. Sebbene le immagini non confermino né smentiscano ufficialmente nulla, hanno comunque sollevato il dubbio tra i fan e i media.Leggi anche: Giallo a Formia: durante i rilievi per un incidente trovano il cadavere di una donna La foto che spazzerebbe via i rumors Parallelamente,, amministratore delegato di Golden Goose, è stato fotografato dai paparazzi mentre rientrava nella sua abitazione a Milano insieme alla compagna Giulia Luchi e ai loro due figli, rispettivamente di 5 e 2 anni.