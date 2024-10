United Rugby Championship, Gallo “la Benetton deve continuare a crescere” (Di martedì 22 ottobre 2024) Il weekend ha visto la Benetton Treviso ottenere il terzo risultato utile in stagione e la seconda vittoria consecutiva, espugnando per 21-31 il campo dei Newport Dragons. Un successo che porta i veneti in zona playoff, ma la squadra di Marco Bortolami sta ancora cercando la quadra e il pilone argentino Thomas Gallo è cosciente che la strada è ancora lunga. “Penso che noi avanti abbiamo svolto un bel lavoro nell’arco degli 80 minuti. Un lavoro che è frutto di tutti i nostri allenamenti e progressi quotidiani. Noi come pack credo che abbiamo fatto la differenza nel match. Il drive e la mischia hanno funzionato molto bene e anche in difesa abbiamo lottato duramente. Dobbiamo continuare a lavorare perché sappiamo che venerdì arriva una partita molto complicata” le sue parole. Oasport.it - United Rugby Championship, Gallo “la Benetton deve continuare a crescere” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il weekend ha visto laTreviso ottenere il terzo risultato utile in stagione e la seconda vittoria consecutiva, espugnando per 21-31 il campo dei Newport Dragons. Un successo che porta i veneti in zona playoff, ma la squadra di Marco Bortolami sta ancora cercando la quadra e il pilone argentino Thomasè cosciente che la strada è ancora lunga. “Penso che noi avanti abbiamo svolto un bel lavoro nell’arco degli 80 minuti. Un lavoro che è frutto di tutti i nostri allenamenti e progressi quotidiani. Noi come pack credo che abbiamo fatto la differenza nel match. Il drive e la mischia hanno funzionato molto bene e anche in difesa abbiamo lottato duramente. Dobbiamoa lavorare perché sappiamo che venerdì arriva una partita molto complicata” le sue parole.

