Sanità, Pompignoli (FdI): "Tempi biblici, in sedici mesi oltre 36mila visite saltate per colpa delle liste d'attesa" (Di martedì 22 ottobre 2024) ''In diciotto mesi, dal gennaio del 2023 al giugno 2024, sono 36.364 le visite mediche e le prestazioni specialistiche saltate in Romagna a causa della mancata disdetta da parte dei cittadini". Lo rivela il consigliere regionale e candidato per Fratelli d'Italia, Massimiliano Pompignoli Forlitoday.it - Sanità, Pompignoli (FdI): "Tempi biblici, in sedici mesi oltre 36mila visite saltate per colpa delle liste d'attesa" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) ''In diciotto, dal gennaio del 2023 al giugno 2024, sono 36.364 lemediche e le prestazioni specialistichein Romagna a causa della mancata disdetta da parte dei cittadini". Lo rivela il consigliere regionale e candidato per Fratelli d'Italia, Massimiliano

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liste d’attesa : è di nuovo caos. Otto mesi per un’ecografia. Ecco le visite più ’complicate’ - Sforano, per esempio, di qualche giorno le risonanze magnetiche alla colonna e quelle muscoloscheletriche. toscana. Da premettere che da anni ormai non si ragiona più per Asl locali, ma si parla di Area vasta, che per il nostro territorio comprende la provincia di Firenze (Empoli inclusa), Prato e Pistoia. (Lanazione.it)

Inps - in 6 mesi crollate visite mediche di controllo - -30 - 7% - 710 con un calo del 30,68% rispetto alle 631. Il numero medio di visite è sceso nel primo trimestre a 26 ogni mille certificati arrivati (da 36 del primo trimestre 2023) con il pubblico che nonostante il crollo ha un'incidenza delle visite per certificato più alta del privato (46 ogni mille certificati contro le 20 del privato). (Quotidiano.net)

Inps - in 6 mesi crollate visite mediche di controllo - -30 - 7% - Il numero medio di visite è sceso nel primo trimestre a 26 ogni mille certificati arrivati (da 36 del primo trimestre 2023) con il pubblico che nonostante il crollo ha un'incidenza delle visite per certificato più alta del privato (46 ogni mille certificati contro le 20 del privato). Nel primo trimestre le visite sono state 129. (Quotidiano.net)