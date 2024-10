Si allaga anche l'ospedale di Bentivoglio, 70 pazienti evacuati | FOTO (Di lunedì 21 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Non solo strade, abitazioni e attività inagibili. Purtroppo l'esondazione dei canali Navile e Marsiglia ieri ha colpito anche le aree esterna e interna dell'ospedale di Bentivoglio.In particolare l'acqua ha invaso il reparto di Bolognatoday.it - Si allaga anche l'ospedale di Bentivoglio, 70 pazienti evacuati | FOTO Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Non solo strade, abitazioni e attività inagibili. Purtroppo l'esondazione dei canali Navile e Marsiglia ieri ha colpitole aree esterna e interna dell'di.In particolare l'acqua ha invaso il reparto di

