Il mistero della morte di Silvia Nowak scuote Ogliastro: spuntano nuovi dettagli dalla tac (Di lunedì 21 ottobre 2024) La comunità di Castellabate è ancora sotto choc per il macabro ritrovamento del corpo di Silvia Nowak, 53enne di origini tedesche, trovata senza vita martedì scorso nei pressi della sua abitazione in via Arena. La donna è stata scoperta semi-carbonizzata e nascosta tra la vegetazione, a pochi Salernotoday.it - Il mistero della morte di Silvia Nowak scuote Ogliastro: spuntano nuovi dettagli dalla tac Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La comunità di Castellabate è ancora sotto choc per il macabro ritrovamento del corpo di, 53enne di origini tedesche, trovata senza vita martedì scorso nei pressisua abitazione in via Arena. La donna è stata scoperta semi-carbonizzata e nascosta tra la vegetazione, a pochi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cadavere in Cilento - servirà il Dna per l’identificazione. Ascoltato marito di Silvia Nowak - Non è ancora certa l'identificazione del corpo trovato ad Ogliastro Marina, frazione di Castellammare; potrebbe trattarsi della 53enne scomparsa martedì.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ieri in Campania : si ribalta tir sull’A1 - muore conducente. Ritrovato senza vita il corpo di Silvia Nowak - Ieri mattina nell‘Aula 1 del Tribunale il saluto della città da parte delle istituzioni cittadine civili militari religiose. Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, venerdì 18 ottobre 2024. (LEGGI QUI) Caserta – Incidente sull’A1 nel tratto compreso tra il casello di San Vittore e Caianello (direzione Sud), dove il conducente di un autoarticolato è morto in seguito ... (Anteprima24.it)

Salerno - svolta nella scomparsa di Silvia Nowak : trovata carbonizzata - Il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, ha commentato la tragica vicenda sottolineando che la coppia, trasferitasi da alcuni anni nella località, era ben integrata nella comunità e non risultavano segnalazioni di violenze o criticità a loro carico. Il corpo della donna è stato ritrovato senza vita, carbonizzato e in avanzato stato di decomposizione, non lontano dalla sua abitazione. (Open.online)