Six Kings Slam, Rafa Nadal: "Emozionante giocare con Djokovic. Il ritiro sarà un gran cambiamento"

Una partita che sa tanto di addio. Rafa Nadal chiude al quarto posto il Six Kings Slam, dopo la sconfitta patita da Novak Djokovic in quello che con tutta probabilità è l'ultimo atto di una rivalità durata quindici anni. Ma, nonostante la sconfitta, lo spagnolo sorrideva, godendosi il momento e la celebrazione per questi ultimi momenti da tennista professionista. Al termine della partita Djokovic ha tenuto a fare tanti complimenti a Nadal, che poi ha ricevuto anche una racchetta d'oro da tre chili dal valore di circa 250.000 euro. Il vincitore di 22 Slam ha tenuto a parlare della sua partita: "Una battaglia, ovviamente diversa da quelle che abbiamo avuto nel circuito, ma è stata divertente nel secondo set. Non ho giocato molto bene nella prima frazione, mi ci è voluto un po' per trovare il ritmo. giocare contro Novak è sempre Emozionante, abbiamo una storia lunga e incredibile".

Sinner batte Alcaraz e vince Six Kings Slam : super premio da 6 milioni - Alcaraz allunga (5-3), Sinner colma il gap ma sotto 6-5 perde il controllo del rovescio: 7-5 e primo set spagnolo. Il numero 1 del mondo potrebbe allungare ulteriormente, ma non concretizza altri 3 break point nel quinto gioco e il set resta aperto (3-2). L’azzurro intasca in pochi giorni la metà dei premi conquistati nel corso dell’intera stagione. (Ildenaro.it)

Sinner batte Alcaraz e vince Six Kings Slam : super premio da 6 milioni - o. L’azzurro, numero 1 del mondo, in finale batte lo spagnolo Carlos Alcaraz per 6-7 (5-7), 6-3, 6-3 in 2h21? e si aggiudica il super premio messo in palio a Riad, in Arabia Saudita. Il minimo cedimento rischia di essere fatale. Dettaglio non trascurabile: con la vittoria Sinner si prende il premio top da 6 milioni di dollari riservato al trionfatore del torneo. (Seriea24.it)

Djokovic batte Nadal - è terzo nel Six Kings Slam - Faccio i complimenti al tuo team e alla tua bellissima famiglia, anche loro sono il segreto del tuo successo”, dice Djokovic rivolgendosi al rivale. Si chiude una rivalità stellare nella storia del tennis e dello sport: Djokovic centra il 32esimo successo in 61 confronti diretti, il duello eterno va in archivio con lo score di 32-29. (Seriea24.it)