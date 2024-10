Rimonta al fotofinish per il Casarano: i rossoazzurri superano per 2-1 il Matera (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Casarano si aggiudica la seconda vittoria consecutiva, la quarta complessiva in questo campionato, compiendo una Rimonta in extremis: allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno i rossoazzurri si sono imposti per 2-1 sul Matera, sulla scia del successo casalingo di domenica scorsa contro il Lecceprima.it - Rimonta al fotofinish per il Casarano: i rossoazzurri superano per 2-1 il Matera Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ilsi aggiudica la seconda vittoria consecutiva, la quarta complessiva in questo campionato, compiendo unain extremis: allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno isi sono imposti per 2-1 sul, sulla scia del successo casalingo di domenica scorsa contro il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Rimonta al fotofinish per il Casarano : i rossoazzurri superano per 2-1 il Matera - Il Casarano si aggiudica la seconda vittoria consecutiva, la quarta complessiva in questo campionato, compiendo una rimonta in extremis: allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno i rossoazzurri si sono imposti per 2-1 sul Matera, sulla scia del successo casalingo di domenica scorsa contro il... (Today.it)

Serie D - rimonta di carattere del Casarano : rossazzurri vittoriosi sul Martina (2-1) - Il Casarano torna al successo dopo il pareggio dello scorso turno contro la Real Acerrana: allo stadio Tursi i rossoazzurri hanno battuto il Martina in rimonta, andando per due volte a segno nel secondo tempo. Serie D, il derby è del Nardò: Ugento battuto per 1-0 I padroni di casa... (Today.it)

Serie D - rimonta di carattere del Casarano : rossazzurri vittoriosi sul Martina (2-1) - Il Casarano torna al successo dopo il pareggio dello scorso turno contro la Real Acerrana: allo stadio Tursi i rossoazzurri hanno battuto il Martina in rimonta, andando per due volte a segno nel secondo tempo. Serie D, il derby è del Nardò: Ugento battuto per 1-0 I padroni di casa... (Lecceprima.it)