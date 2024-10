Qualificazioni Wta Guangzhou 2024, Trevisan eliminata all’esordio dopo 2 mp mancati (Di domenica 20 ottobre 2024) Un’altra sconfitta che fa male per Martina Trevisan, quella in cui è incappata nelle Qualificazioni del WTA 250 di Guangzhou. La tennista toscana si è arresa con lo score di 1-6 7-6(2) 6-4 al cospetto della cinese Ye-Xin Ma, n°261 della classifica mondiale. Tanti i rimpianti provenienti da un match in cui l’ex semifinalista del Roland Garros, dopo aver dominato il primo parziale, si è trovata avanti anche di un break nel secondo. Due i match point non concretizzati sul 5-4 della seconda frazione, prima di perdere il tie-break. Nel terzo Martina va due volte sotto di un break, recupera, ma alla fine cede per 6-4. Purtroppo la top-100 e l’accesso diretto al main draw degli Australian Open sono sempre più lontane. Qualificazioni Wta Guangzhou 2024, Trevisan eliminata all’esordio dopo 2 mp mancati SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Un’altra sconfitta che fa male per Martina, quella in cui è incappata nelledel WTA 250 di. La tennista toscana si è arresa con lo score di 1-6 7-6(2) 6-4 al cospetto della cinese Ye-Xin Ma, n°261 della classifica mondiale. Tanti i rimpianti provenienti da un match in cui l’ex semifinalista del Roland Garros,aver dominato il primo parziale, si è trovata avanti anche di un break nel secondo. Due i match point non concretizzati sul 5-4 della seconda frazione, prima di perdere il tie-break. Nel terzo Martina va due volte sotto di un break, recupera, ma alla fine cede per 6-4. Purtroppo la top-100 e l’accesso diretto al main draw degli Australian Open sono sempre più lontane.Wta2 mpSportFace.

Tennis : Torneo Guangzhou. Trevisan unica azzurra nelle qualificazioni - 082 dollari che si disputa sui campi in cemento della metropoli (anche nota come Ca . La trentenne toscana è stata sorteggiata contro la cinese Ma GUANGZHOU (CINA) - Martina Trevisan è l'unica giocatrice italiana in gara nelle qualificazioni del "Guangzhou Open", WTA 250 dotato di un montepremi di 267. (Ilgiornaleditalia.it)

Wta Guangzhou 2024 - Trevisan presente nelle qualificazioni - In Cina cercherà prima di tutto di superare il tabellone cadetto, di cui è la nona testa di serie. Fett (3) v L. Martina Trevisan prova a invertire la rotta in questo difficile finale di stagione ed è nelle qualificazioni del WTA 250 di Guangzhou. In caso di vittoria, potenziale round decisivo contro la numero tre del seeding Jana Fett. (Sportface.it)