LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: Leclerc fa sognare la Ferrari, vantaggio enorme su Verstappen! (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13° giro/56 Indemoniato Leclerc: CINQUE SECONDI SU Verstappen! 13° giro/56 Leclerc, Verstappen, Sainz, Norris, Piastri, Gasly, Magnussen, Tsunoda, Perez e Hulkenberg: questa la top10. 15° Russell. 12° giro/56 Al momento Leclerc sta facendo una gara a parte. Continua ad incrementare su Verstappen, ora ha un gap di ben 4.2. Sainz sempre a 1.4 da Verstappen, non riesce a tornare sotto il secondo. 11° giro/56 Scatenato Leclerc, sta guadagnando mezzo secondo a tornata su Verstappen! La gara lunga, ma questa è la Ferrari che vogliamo vedere! Oggi e nel 2025! 11° giro/56 Sainz sembra aver risolto i problemi di potenza. Ma resta a 1.4 da Verstappen, dunque non può più utilizzare il DRS, per ora. 10° giro/56 Testacoda di Zhou, che finisce in ultima posizione. 10° giro/56 Leclerc al comando con 3.0 su Verstappen, 4.4 su Sainz, 6.0 su Norris.

GP di Austin - la diretta : Leclerc aumenta il vantaggio su Verstappen - Sainz comunica mancanza di potenza - 11° giro - Leclerc +3"6 Verstappen +5" Sainz +7"3 Norris +10" Piastri poi Gasly Magnussen Tsunoda Perez Hulkenberg Alonso Lawson Colapinto Bottas Russell Ocon Stroll Albon... (Ilmessaggero.it)

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : Leclerc in testa dopo una partenza folle! Subito Safety Car - 21. Il via della gara è previsto alle 21. Oliver Bearman (Ferrari / Haas) 7 (6 in Ferrari ed 1 in Haas) 18. Sergio Perez (Red Bull) 144 9. Aston Martin 86 6. 35 La classifica del Mondiale costruttori: 1. Anche la Sprint Race ha dato buone risposte. 1 sarà la McLaren di Lando Norris, che ha sorpreso un Max Verstappen (Red Bull) lanciatissimo verso la pole. (Oasport.it)

GP di Austin - la diretta : Leclerc comanda su Verstappen e Sainz - Hamilton in ghiaia - entra la safety-car - 5° giro - la safety-car sta per rientrare ai box Il replay evidenzia che alla prima curva dopo il via Ocon è stato centrato e mandato in testacoda da Albon Viene chiamata in pista la... (Ilmessaggero.it)