La spingono contro un'auto e le rubano una collana. Anziana salvata dalla polizia (Di domenica 20 ottobre 2024) Hanno puntato la loro preda e l'hanno seguita. Con uno schema ben preciso ed evidentemente predefinito si sono a un certo punto divisi: uno a fare da palo, l'altro ad agire in prima persona. In pochi secondi ha affiancato la donna, la spinta contro un'auto in sosta e le ha strappato la collana Romatoday.it - La spingono contro un'auto e le rubano una collana. Anziana salvata dalla polizia Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Hanno puntato la loro preda e l'hanno seguita. Con uno schema ben preciso ed evidentemente predefinito si sono a un certo punto divisi: uno a fare da palo, l'altro ad agire in prima persona. In pochi secondi ha affiancato la donna, la spintaun'in sosta e le ha strappato la

