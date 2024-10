La cheesecake light al mocaccino: poche calorie, ma una vera delizia! (Di domenica 20 ottobre 2024) La cheesecake light al mocaccino: una delizia con pochissime calorie! Se sei di quelle persone che amano il caffè in tutte le sue forme, questa cheesecake sfiziosa non te la puoi assolutamente perdere. La ricetta non è troppo complicata e il risultato vale sicuramente la pena, anche per fare un’ottima figura con figli e amici. La cheesecake light al mocaccino: prova subito questa delizia! Gli ingredienti Gli ingredienti necessari sono questi: cinque fette biscottate o biscotti secchi senza zuccheri aggiunti; 15 grammi di cacao amaro in polvere; 10 grammi di burro di arachidi; una tazzina di caffè bello ristretto o un cucchiaino di caffè solubile diluito in pochissima acqua; 100 grammi di yogurt greco; 50 grammi di formaggio spalmabile (Philadelphia o altro, ma può andar bene anche la stessa quantità di yogurt greco); dolcificante liquido q.b. Donnaup.it - La cheesecake light al mocaccino: poche calorie, ma una vera delizia! Leggi tutta la notizia su Donnaup.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Laal: unacon pochissime! Se sei di quelle persone che amano il caffè in tutte le sue forme, questasfiziosa non te la puoi assolutamente perdere. La ricetta non è troppo complicata e il risultato vale sicuramente la pena, anche per fare un’ottima figura con figli e amici. Laal: prova subito questa! Gli ingredienti Gli ingredienti necessari sono questi: cinque fette biscottate o biscotti secchi senza zuccheri aggiunti; 15 grammi di cacao amaro in polvere; 10 grammi di burro di arachidi; una tazzina di caffè bello ristretto o un cucchiaino di caffè solubile diluito in pochissima acqua; 100 grammi di yogurt greco; 50 grammi di formaggio spalmabile (Philadelphia o altro, ma può andar bene anche la stessa quantità di yogurt greco); dolcificante liquido q.b.

