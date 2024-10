Empoli-Napoli, il ‘pompiere’ Conte e gli acquisti… (Di domenica 20 ottobre 2024) Empoli-Napoli, ConteDi seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. “Ripartire con la stessa determinazione. È il diktat di Antonio Conte, desideroso di allontanare i tanti complimenti ricevuti durante la sosta del campionato: <<Troppa esaltazione dopo appena sette giornate>>, ha spiegato l’altro giorno in conferenza stampa. Il pericolo è quello di sottovalutare inconsciamente l’Empoli nella sfida di oggi al Castellani”. Storicamente, il Napoli al Castellani Non è stato un caso che abbia ricordato più di una volta le difficoltà di questa trasferta che storicamente non ha mai sorriso al Napoli. Gli ingredienti di una trappola calcistica ci sono (l’Empoli è la seconda difesa del campionato e non ha incassato un gol davanti ai suoi tifosi) se il Napoli non approcciasse la partita al massimo della concentrazione”. Terzotemponapoli.com - Empoli-Napoli, il ‘pompiere’ Conte e gli acquisti… Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di domenica 20 ottobre 2024)Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. “Ripartire con la stessa determinazione. È il diktat di Antonio, desideroso di allontanare i tanti complimenti ricevuti durante la sosta del campionato: < >, ha spiegato l’altro giorno in conferenza stampa. Il pericolo è quello di sottovalutare inconsciamente l’nella sfida di oggi al Castellani”. Storicamente, ilal Castellani Non è stato un caso che abbia ricordato più di una volta le difficoltà di questa trasferta che storicamente non ha mai sorriso al. Gli ingredienti di una trappola calcistica ci sono (l’è la seconda difesa del campionato e non ha incassato un gol davanti ai suoi tifosi) se ilnon approcciasse la partita al massimo della concentrazione”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Empoli - cinque vittorie nelle ultime sette gare col Napoli : Conte sfida l’amico D’Aversa al Castellani - Politano, Lukaku e Kvaratskhelia agiranno invece in attacco. Nella scorsa stagione gli azzurri vinsero entrambe le partite 1-0, ma anche negli anni passati la squadra toscana si è rivelata un avversario più che ostico per i partenopei. Ora c’è il Napoli capolista. Numeri da bestia nera, che riguardano anche il tecnico, fin qui mai capace di battere i toscani in quattro confronti (due pareggi e ... (Sportface.it)

Alla Juventus basta un'autorete di Gila : 1-0 a una Lazio in 10 - Motta aggancia il Napoli di Conte in vetta - Il big match tra Juventus e Lazio, valido per l`ottava giornata del campionato di Serie A, termina in favore della formazione bianconera: decisiva... (Calciomercato.com)

Alla Juventus basta un'autorete di Gila : 1-0 alla Lazio - Motta aggancia il Napoli di Conte in vetta - Il big match tra Juventus e Lazio, valido per l`ottava giornata del campionato di Serie A, termina in favore della formazione bianconera: decisiva... (Calciomercato.com)