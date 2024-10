Ancora maltempo, da domani primi segnali di miglioramento (Di domenica 20 ottobre 2024) AGI - Il maltempo che ha investito l'Italia nelle ultime ore provocando frane, allegamenti da nord a sud e la morte di persona investita dall'acqua a Pianoro, potrebbe nelle prossime ore, concedere una tregua. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, oggi sono previsti fenomeni residui e si dovrebbe andare via via incontro a stabilità . Una saccatura "tenderà ad isolare una goccia fredda tra il nord Africa ed il Mediterraneo meridionale - spiega il Centro Meteo Italiano - influenzando il tempo nella giornata odierna anche sull'Emilia-Romagna. Attese molte nubi con possibili residui fenomeni, specie a ridosso dell'Appennino, poi è atteso un ulteriore miglioramento a inizio settimana per la rimonta di un campo d'alta pressione sull'Europa centro-occidentale con temperature in diffusa ripresa". Agi.it - Ancora maltempo, da domani primi segnali di miglioramento Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di domenica 20 ottobre 2024) AGI - Ilche ha investito l'Italia nelle ultime ore provocando frane, allegamenti da nord a sud e la morte di persona investita dall'acqua a Pianoro, potrebbe nelle prossime ore, concedere una tregua. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, oggi sono previsti fenomeni residui e si dovrebbe andare via via incontro a stabilità . Una saccatura "tenderà ad isolare una goccia fredda tra il nord Africa ed il Mediterraneo meridionale - spiega il Centro Meteo Italiano - influenzando il tempo nella giornata odierna anche sull'Emilia-Romagna. Attese molte nubi con possibili residui fenomeni, specie a ridosso dell'Appennino, poi è atteso un ulteriorea inizio settimana per la rimonta di un campo d'alta pressione sull'Europa centro-occidentale con temperature in diffusa ripresa".

