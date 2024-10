Juventus Next Gen-Avellino, Biancolino: "Sarà match insidioso, non guardiamo la classifica. Ecco dove vedo Tribuzzi" (Di sabato 19 ottobre 2024) L'Avellino è atteso a Biella per la decima giornata del campionato di Serie C, Girone C. La squadra biancoverde, reduce da tre vittorie consecutive e da quattro risultati utili, affronta la Juventus Next Gen. Mister Raffaele Biancolino presenta il match in conferenza stampa: "Mi aspetto una Avellinotoday.it - Juventus Next Gen-Avellino, Biancolino: "Sarà match insidioso, non guardiamo la classifica. Ecco dove vedo Tribuzzi" Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L'è atteso a Biella per la decima giornata del campionato di Serie C, Girone C. La squadra biancoverde, reduce da tre vittorie consecutive e da quattro risultati utili, affronta laGen. Mister Raffaelepresenta ilin conferenza stampa: "Mi aspetto una

L'Avellino continua a lavorare - domenica c'è la Juventus Next Gen : gestione Patierno - ancora out un centrocampista - L’Avellino continua la preparazione in vista della prossima partita di campionato. La squadra di Raffaele Biancolino, reduce da tre vittorie consecutive e da quattro risultati utili, è attesa a Biella per affrontare la Juventus Next Gen. I lupi, che stanno scalando la classifica e puntano ad... (Avellinotoday.it)

Avellino - gli ultras diserteranno la trasferta con la Juventus Next Gen : “No alle squadre B” - The post Avellino, gli ultras diserteranno la trasferta con la Juventus Next Gen: “No alle squadre B” appeared first on SportFace. Queste ‘succursali’ di grandi club sono una schifezza, giocano in stadi praticamente vuoti, senza tifosi; però generano plusvalenze e permettono di fare giochetti con le fatturazioni che fanno gola. (Sportface.it)

Juventus Next Gen-Avellino - la Curva Sud e i gruppi organizzati diserteranno la trasferta a Biella - In vista della partita tra Juventus Next Gen e Avellino, che verrà disputata domenica 20 ottobre alle ore 15:00 presso lo stadio “Pozzo – La Marmora”, la Curva Sud e i gruppi organizzati annunciano che diserteranno la trasferta a Biella in segno di protesta contro le suqadre B. Di seguito la... (Avellinotoday.it)