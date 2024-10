Meloni in Libano: “Con la morte di Sinwar si apre una nuova fase”. Gli ultimi istanti del leader di Hamas (video) (Di venerdì 18 ottobre 2024) Giorgia Meloni vola in Libano, oggi, nelle ore più concitate dopo la clamorosa uccisione del capo di Hamas. “Con la morte di Yahya Sinwar viene meno il principale responsabile del massacro del 7 ottobre 2023. La mia convinzione è che ora si debba iniziare una nuova fase: è tempo che tutti gli ostaggi siano rilasciati, che si proclami un immediato cessate il fuoco e che si avvii la ricostruzione a Gaza”. Così in una nota del presidente diramata giovedì notte. “Continueremo a sostenere con determinazione ogni sforzo in questa direzione e per la ripresa di un processo politico serio e credibile, che conduca alla soluzione dei due Stati”, aggiunge. Israel made the mistake of publishing footage of Yahya Sinwar’s last moments. Wearing a kufiyyeh and severely injured, he threw a stick at the drone filming him – a final act of defiance against the Zionist occupation. Secoloditalia.it - Meloni in Libano: “Con la morte di Sinwar si apre una nuova fase”. Gli ultimi istanti del leader di Hamas (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Giorgiavola in, oggi, nelle ore più concitate dopo la clamorosa uccisione del capo di. “Con ladi Yahyaviene meno il principale responsabile del massacro del 7 ottobre 2023. La mia convinzione è che ora si debba iniziare una: è tempo che tutti gli ostaggi siano rilasciati, che si proclami un immediato cessate il fuoco e che si avvii la ricostruzione a Gaza”. Così in una nota del presidente diramata giovedì notte. “Continueremo a sostenere con determinazione ogni sforzo in questa direzione e per la ripresa di un processo politico serio e credibile, che conduca alla soluzione dei due Stati”, aggiunge. Israel made the mistake of publishing footage of Yahya’s last moments. Wearing a kufiyyeh and severely injured, he threw a stick at the drone filming him – a final act of defiance against the Zionist occupation.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni prima leader in Libano dopo raid Israele : “Sicurezza Unifil priorità” - (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ha lasciato Bruxelles in serata, per volare in Giordania e raggiungere il Libano subito… L'articolo Meloni prima leader in Libano dopo raid Israele: “Sicurezza Unifil priorità” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

L’ Italia non molla l’Unifil : "Deve restare per la pace". E Meloni vola in Libano - II sostegno alle forze armate libanesi, ridimensionate nel tempo dalla forza di Hezbollah e ora chiamate a una rinnovata assunzione di responsabilità, gode del massimo supporto italiano, con missioni e comitati ad hoc. La missione in Giordania e in Libano cade a 24 ore dall’uccisione a Rafah del leader di Hamas Yahya Sinwar, che la premier ha subito commentato. (Quotidiano.net)

Meloni in Libano : una visita coraggiosa che deve produrre decisioni concrete - Meloni in Libano: una visita coraggiosa che non deve restare un caso isolato. Gli scenari della premier nel Paese dei Cedri. The post Meloni in Libano: una visita coraggiosa che deve produrre decisioni concrete appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)