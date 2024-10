Lavori sulla Fondovalle a Marano e Casona, due semafori temporanei (Di venerdì 18 ottobre 2024) Partono lunedì 21 ottobre i Lavori di manutenzione straordinaria lungo strada provinciale 4 nel centro abitato di Marano sul Panaro e per consentire le lavorazioni, che prevedono la fresatura del piano viario e la posa di nuovo asfalto, è necessario istituire un senso unico alternato regolato da Modenatoday.it - Lavori sulla Fondovalle a Marano e Casona, due semafori temporanei Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Partono lunedì 21 ottobre idi manutenzione straordinaria lungo strada provinciale 4 nel centro abitato disul Panaro e per consentire le lavorazioni, che prevedono la fresatura del piano viario e la posa di nuovo asfalto, è necessario istituire un senso unico alternato regolato da

