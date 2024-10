Kate Middleton, come si vestirà al concerto di Natale: il trucco delle modifiche (Di venerdì 18 ottobre 2024) Kate Middleton ha a disposizione centinaia di stilisti e brand che vogliono vestirla. Ma la Principessa del Galles privilegia alcuni marchi di cui si fida particolarmente e che soddisfano il suo gusto, come Alexander McQueen e Jenny Packham o Gianvito Rossi e Jimmy Choo per le calzature. Kate Middleton, il look al concerto di Natale Non solo, Kate Middleton modifica spesso i suoi abiti per esigenze di protocollo, riducendo spacchi e scollature o chiudendo buchi, tagli e ovviando a inopportune trasparenze. Piccoli trucchi segreti per sfruttare tra l’altro più volte i suoi outfit, presentandoli sempre come nuovi. Fonte: Getty ImagesKate Middleton al concerto di Natale 2022 È probabile che la Principessa del Galles si avvarrà della stessa tecnica per il suo look al concerto di Natale. La scelta sarà tra uno dei suoi cappotti il cui colore si richiamerà a quelli tipici delle feste. Dilei.it - Kate Middleton, come si vestirà al concerto di Natale: il trucco delle modifiche Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)ha a disposizione centinaia di stilisti e brand che vogliono vestirla. Ma la Principessa del Galles privilegia alcuni marchi di cui si fida particolarmente e che soddisfano il suo gusto,Alexander McQueen e Jenny Packham o Gianvito Rossi e Jimmy Choo per le calzature., il look aldiNon solo,modifica spesso i suoi abiti per esigenze di protocollo, riducendo spacchi e scollature o chiudendo buchi, tagli e ovviando a inopportune trasparenze. Piccoli trucchi segreti per sfruttare tra l’altro più volte i suoi outfit, presentandoli semprenuovi. Fonte: Getty Imagesaldi2022 È probabile che la Principessa del Galles si avvarrà della stessa tecnica per il suo look aldi. La scelta sarà tra uno dei suoi cappotti il cui colore si richiamerà a quelli tipicifeste.

