Giornalettismo.com - Come vengono usati i fondi PNRR per la digitalizzazione dei Comuni?

(Di venerdì 18 ottobre 2024) C’è un tallone d’Achille neiitaliani, da sempre. Si tratta dellanon soltanto delle infrastrutture, ma anche dei processi. Nel contesto di una Pubblica Amministrazione (si pensi, ad esempio, al progetto del cloud) che ambisce a evolversi da questo punto di vista e che vuole aumentare anche i livelli di sicurezza per i servizi alla popolazione e per i dati dei cittadini, non è pensabile che gli uffici dei piccoliitaliani al di sotto dei 5mila abitanti (cuore pulsante dell’identità territoriale del nostro Paese) siano ancorati a vecchi principi di lavoro, a vecchie tempistiche e a vecchi strumenti. La presenza di voci di spesa corpose nelper i processi diè stata alla base, sicuramente, dell’accordo siglato tra ANCI (Associazione NazionaleItaliani) e Dipartimento per la transizione digitale.