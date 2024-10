Maltempo nel Lodigiano: allagamenti, alberi caduti e incendi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lodi, 17 ottobre 2024 – alberi pericolanti, incendi e incidenti. Ore di duro lavoro, nella giornata del 17 ottobre 2024, per i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano. Le richieste di aiuto sono arrivate a raffica e da diverse località della provincia. Sono stati segnalati alberi pericolanti a Lodi, sulla circonvallazione, in direzione sud, a Lodi Vecchio in via Santi Naborre e Felice, a Melegnano in via Palmiro Togliatti, a Villanterio, sulla strada provinciale 23. Sono intervenute diverse squadre con l’autopompa e in alcuni casi anche l’autoscala. Ci sono stati anche alcuni piccoli incendi. A Cornovecchio, in via Papa Giovanni XXIII, bruciavano cassette di derivazione elettriche. Invece a Codogno sfiammavano alcuni cavi presenti sulla strada in vicolo Minzolaio. Ilgiorno.it - Maltempo nel Lodigiano: allagamenti, alberi caduti e incendi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lodi, 17 ottobre 2024 –pericolanti,e incidenti. Ore di duro lavoro, nella giornata del 17 ottobre 2024, per i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Sant’Angelo. Le richieste di aiuto sono arrivate a raffica e da diverse località della provincia. Sono stati segnalatipericolanti a Lodi, sulla circonvallazione, in direzione sud, a Lodi Vecchio in via Santi Naborre e Felice, a Melegnano in via Palmiro Togliatti, a Villanterio, sulla strada provinciale 23. Sono intervenute diverse squadre con l’autopompa e in alcuni casi anche l’autoscala. Ci sono stati anche alcuni piccoli. A Cornovecchio, in via Papa Giovanni XXIII, bruciavano cassette di derivazione elettriche. Invece a Codogno sfiammavano alcuni cavi presenti sulla strada in vicolo Minzolaio.

