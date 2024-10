Maltempo, diramata l'allerta meteo: "Pericolo piene e temporali" (Di giovedì 17 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYÈ di nuovo allerta Maltempo sul bolognese. Con la nuova ondata di pioggia – che, come previsto, durerà per tutta la settimana – la Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino valido da giovedì 17 ottobre fino alla mezzanotte di Bolognatoday.it - Maltempo, diramata l'allerta meteo: "Pericolo piene e temporali" Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYÈ di nuovosul bolognese. Con la nuova ondata di pioggia – che, come previsto, durerà per tutta la settimana – la Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino valido da giovedì 17 ottobre fino alla mezzanotte di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Veneto - l’allerta resta alta : a Venezia si è alzato il Mose - Venezia, 17 ottobre 2024 – Acqua alta a Venezia, stamattina in laguna si sono alzate le barriere del Mose a difesa della città. L’allarme resterà in vigore per 24 ore, ma i forti temporali dureranno fino a domenica. Il maltempo non molla, alle 18 di questa sera scatterà l’allerta gialla in tutto il Veneto: si temono frane e altre esondazioni dei fiumi. (Ilrestodelcarlino.it)

Maltempo in Italia - allerta arancione e scuole chiuse : a Venezia attivato il Mose - Scuole chiuse e innumerevoli disagi in Liguria, mentre a Venezia si attendono picchi di marea da oltre 110 centimetri L'articolo Maltempo in Italia, allerta arancione e scuole chiuse: a Venezia attivato il Mose proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Maltempo in Liguria - è allerta arancione. Domani scuole chiuse - il sindaco di Celle : «Tenete i bambini al primo piano» - Qui il sindaco Marco Beltrame ha lanciato un appello affinché tutte le scuole «facciano rimanere i bambini al primo piano fino a nuovo ordine». L'articolo Maltempo in Liguria, è allerta arancione. Una caduta di terra e massi ha bloccato la Strada provinciale 29. La situazione del Savonese L’esondazione di numerosi corsi d’acqua della zona ha bloccato per vari chilometri la A10, da poco ... (Open.online)