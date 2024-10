Il dramma delle famiglie di parco Gentile, il sindaco Leccese: "Garantire il diritto alla casa degli inquilini" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il sindaco di Bari Vito Leccese ha scritto al presidente di Fabrica Sgr Spa, soggetto gestore dell’intervento di housing sociale a parco Gentile (Torricella - Santo Spirito), per rappresentargli il "disappunto dell'amministrazione comunale" in relazione alla gestione delle procedure di sfratto di Baritoday.it - Il dramma delle famiglie di parco Gentile, il sindaco Leccese: "Garantire il diritto alla casa degli inquilini" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ildi Bari Vitoha scritto al presidente di Fabrica Sgr Spa, soggetto gestore dell’intervento di housing sociale a(Torricella - Santo Spirito), per rappresentargli il "disappunto dell'amministrazione comunale" in relazionegestioneprocedure di sfratto di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In Comune il dramma delle famiglie sotto sfratto a Parco Gentile : "Il 10 ottobre la decisione del Tar" - La tensione nella Sala Giunta del Comune di Bari era palpabile questa mattina: la riunione congiunta della commissioni I, IV e V ha trattato la drammatica vicenda degli sfratti agli inquilini del social housing 'Parco Gentile', nel quartiere Santo Spirito. Particolare emozione ha suscitato, sia... (Baritoday.it)

Primo sfratto a Parco Gentile - il cuore dei baresi in aiuto degli ottantenni Saverio e Filomena : "Ospitati in case di privati" - Dopo lo sfratto di ieri erano stati indirizzati verso il Centro di Aiuto Psico Sociale della città. La macchina della solidarietà si è mossa in fretta per aiutare Saverio e Filomena, la coppia di coniugi anziani che ieri hanno visto diventare esecutiva la procedura di sfratto, a loro carico, da... (Baritoday.it)

Sfratti rimandati a Parco Gentile - inquilini contro il 'caro affitti' : "Costi troppo alti per abitazioni di edilizia sociale" - Gli sfratti sono stati rinviati, ma il rischio di perdere la casa è ancora ben presente. La buona notizia, giunta ieri, per gli inquilini degli appartamenti del complesso di housing sociale di Parco Gentile, nel quartiere Santo Spirito a Bari, mitiga l'angoscia per un futuro però ancora pieno di. (Baritoday.it)